В столице Коми откроется учебный кабинет Избирательной комиссии

Избирком Коми открывает учебный кабинет. Расположится он на первом этаже Госсовета региона, в 106-м кабинете.

Как рассказал председатель Избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев, в помещении будут представлены обучающие материалы для участников избирательного процесса.

С помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней можно будет узнать об особенностях работы "электронной урны", также в кабинете оборудованы библиотека и учебный комплекс ЦИК для тестирования и получения новых знаний о выборном процессе.

Главная задача кабинета - поднять на новый уровень образовательную деятельность Избирательной комиссии, пояснил Дмитрий Митюшев.

Программа реализуется по всей стране в опытном режиме.

В столице Коми учебный кабинет Избиркома откроют после новогодних праздников. Обучение начнут с наблюдателей.

https://komiinform.ru/news/158006