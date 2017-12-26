Солистка хора ансамбля "Асъя кыа" Валентина Ковальчук: "От поездок у меня только положительные эмоции"

Общереспубликанская культурная акция "Добрый Новый год", которая проходит по инициативе и при поддержке главы региона Сергея Гапликова с 23 ноября, вышла на финишную прямую. В рамках акции артисты Коми республиканской филармонии побывали в районах республики. А с 5 по 12 декабря творческий десант представителей учреждений культуры на новогоднем поезде "Сияние Севера" посетил северные города.

https://komiinform.ru/news/158003/