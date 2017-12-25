Владимир Путин: "Работать следует без популизма и пустой болтовни"

Президент Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии государства в рамках выступления на съезде партии "Единая Россия", который сегодня проходит в Москве с участием делегатов от всех регионов.

По словам Владимира Путина, работать следует "без популизма и пустой болтовни". Основой России остаются "незыблемость суверенитета и надежная боеспособность". При этом "наше государство не будет искать конфронтации с другими странами" и готово взаимодействовать со всеми "на принципах равноправия, не жертвуя безопасностью и интересами российского народа".

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