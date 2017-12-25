Избирательная комиссия Коми исключила из регистра избирателей более 500 "мертвых душ"

Избирательная комиссия Коми уточняет и актуализирует сведения об избирателях, содержащихся в подсистеме "Регистр избирателей (участников референдума)" ГАС "Выборы".

Работа проводится при взаимодействии с Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Коми, Министерством юстиции Коми, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, военными комиссариатами, судами общей юрисдикции, администрациями муниципальных районов и городских округов.

Все проверки завершатся до конца января 2018 года.

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