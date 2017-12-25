Цикл встреч в «Исторической гостиной» продолжается

Центр национальных культур МБУ «Клубно-спортивный комплекс» продолжает цикл встреч в «Исторической гостиной». В этом творческом сезоне данные мероприятия объединены общей темой – «Национальный (народный) костюм, как элемент культуры народа».

Открыли ряд мероприятий представители общественного объединения казаков «Казачий берег». Гостям были представлены традиционные казачьи костюмы, головные уборы и обувь. Прозвучал интересный рассказ о необыкновенных козьих пуховых кудрявых платках, изготавливаемых из пуха строго определенных пород коз из определенной местности. У гостей была возможность примерить головные уборы, отведать традиционные казачьи блюда, послушать старинные станичные песни.

Открытие сезона Исторических гостиных прошло интересно, ярко и познавательно. Следующая историческая гостиная запланирована на 27 января 2018 года. В гости всех приглашает украинское землячество «Пивнична мрия».