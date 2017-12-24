ЦИК: в выборах президента намерены участвовать 17 партий и 19 самовыдвиженцев

Председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что к настоящему моменту в президентских выборах 2018 года намерены принять участие 17 партий и 19 самовыдвиженцев. Об этом сообщает ТАСС.

«На 12:00 (22 декабря. — RT) поступили уведомления о проведении съездов от 17 партий, из них съезды семи партий уже состоялись», — заявила она.

Памфилова уточнила, что ЦИК также получила уведомления о проведении собраний в поддержку 19 самовыдвиженцев.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года.

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