Один из приоритетов деятельности избирательных комиссий - уточнение и актуализация сведений об избирателях, содержащихся в подсистеме «Регистр избирателей (участников референдума)» ГАС «Выборы». Работа проводится при взаимодействии с Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми, Министерством юстиции Республики Коми, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, военными комиссариатами, судами общей юрисдикции, администрациями муниципальных районов и городских округов. Все проверки завершатся до конца января 2018 года.

- В настоящее время Избирательная комиссия Республики Коми во взаимодействии с Министерством юстиции Республики Коми завершила работу по выявлению сведений об избирателях, у которых отсутствует событие «смерть». На основании сведений о фактах смерти, зарегистрированных органами записи актов гражданского состояния на территории Республики Коми за период с 1995 по 2017 годы, проведена автоматизированная сверка с данными, содержащимися в Регистре избирателей. В результате выявлены сведения о 522 гражданах, в отношении которых в базе данных Регистра избирателей не была проставлена отметка о событии «смерть» ‒ 0,07 процента от численности избирателей, зарегистрированных на территории Республики Коми по состоянию на 1 июля 2017 года. Сведения о выявленных фактах смерти занесены в базу данных, ‒ рассказывает председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Ильич Митюшев.