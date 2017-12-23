Путин может подать документы в ЦИК до Нового года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин подаст документы в ЦИК до Нового года для регистрации кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года.

"Я не буду это предвосхищать, мы не исключаем, что это произойдет до Нового года", - сообщил представитель Кремля журналистам. Однако признался: "Точной даты пока я назвать не могу".

9 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента на выборах 2018 года, на которые пойдет в качестве самовыдвиженца. Заседание оргкомитета по созданию инициативной группы в поддержку Путина прошло 19 декабря. По его итогам сопредседатель Общероссийского народного фронта, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сообщила, что создание инициативной группы пройдет 26 декабря.

Согласно графику избирательной кампании, утвержденному ЦИК, документы о выдвижении самовыдвиженцы должны представить в Центризбирком не позднее 7 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

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