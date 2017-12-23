Путин призвал развивать ядерную триаду

Россия должна развивать ядерную триаду, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

"Сегодня наши ядерные силы находятся на уровне, который обеспечивает надежное стратегическое сдерживание. При этом нам необходимо их развивать дальше. К концу 2017 года доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%, речь идет о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны", — подчеркнул Путин.

Подробнее