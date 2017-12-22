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22.12.2017   Вуктыл

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22 декабря  состоялось праздничное мероприятие, посвященное  100-летию со дня образования органов ЗАГС России. За свою вековую историю органы ЗАГС прошли нелегкий путь становления и развития, стали неотъемлемой частью нашего общества, ведь их деятельность связана с самыми важными событиями в жизни каждого человека.

Сотрудников и ветеранов территориального отдела ЗАГС г.Вуктыл поздравили музыкальными номерами воспитанники детского сада «Золотой ключик»,  национальное землячество «Русь печорская», вокальная группа «Карамель» и солисты МБУ «КСК». Юбилейное торжество сопровождалось показом исторической хроники  деятельности ЗАГС нашего района.

С поздравительным словом и самыми тёплыми пожеланиями выступили и.о. руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк и руководитель ГБУ ЦЗСН г.Вуктыл М.В.Нестеренко.

Руководитель отдела ЗАГС г.Вуктыл И.П. Бойко поздравила участников торжественного мероприятия  с юбилейной датой,  поблагодарила всех, кто оказывает содействие в укреплении института семьи и пропаганды семейных ценностей,  вручила благодарственные письма Министерства юстиции Республики Коми.

В завершении  праздника был исполнен гимн работников органов ЗАГС.

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