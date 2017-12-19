Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!

На территории Республике Коми открыта краудфандинговая платформа «Зарни Шайт», модератором которой является Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор».

«Зарни-Шайт» - это площадка, на которой автор имеет возможность размещать информацию о своих проектах, мероприятиях, товарах и услугах с целью последующего сбора необходимого количества денег посредством коллективного финансирования,

Основная идея создания краудфандинговой платформы «Зарни-Шайт» (далее – Платформа) в том, что найти инвесторов для реализации своего проекта или интересные начинания в своем регионе.

В основном Платформа нацелена на Республику Коми, что дает возможность авторам проектов обратиться напрямую к своей аудитории, узнать их мнение и даже создать целое сообщество вокруг проекта. Платформа позволяет разместить проекты разной направленности и сферы деятельности, а также является еще одной возможностью для реализации социально значимых проектов и инициатив.

Для публикации проекта на Платформе, необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить данные о проекте, заключить договор с модератором, который проверит проект и опубликует его на Платформе.

Сайт Платформы «Зарни-Шайт» (http://зарнишайт).

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8212) 63-14-36 и (8212) 66-38-74.