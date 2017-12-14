Путин заявил о необходимости снизить влияние хоздеятельности на природу

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Всероссийского съезда по охране окружающей, отметив, что снижение негативного влияния хозяйственной деятельности на природу является одной из приоритетных общенациональных задач, сообщает пресс-служба Кремля.

"Приветствую вас по случаю открытия V юбилейного Всероссийского съезда по охране окружающей среды… Сегодня снижение негативного влияния хозяйственной деятельности на природу является одной из приоритетных общенациональных задач. И от эффективности её решения прямо зависят устойчивое, гармоничное развитие страны, здоровье людей, сохранность редких видов флоры и фауны", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в рамках Года экологии был дан старт масштабным проектам, нацеленным на привлечение широкого общественного внимания к экологической тематике, формирование у граждан экологической культуры и бережного отношения к природным богатствам. Он выразил уверенности, что эта работа будет продолжена.

Путин пожелал участникам и гостям съезда воплощения в жизнь намеченных планов, успехов и всего наилучшего.

Открывшийся во вторник в Москве пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

Как пояснили организаторы мероприятий, среди ключевых участников — представители федерального правительства и всех 85 регионов, делегации из более чем 45 стран мира, ведущие ученые и общественные деятели. При этом международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий, которые пройдут в "Крокус Экспо".