извещение о проведении общ обсужд

Извещение о проведении общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

Обсуждение проекта муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Администрация городского округа «Вуктыл» предлагает всем жителям, а так же заинтересованным лицам предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» в разделе Формирование городской среды (http://www/formirovanie-gorodskoj-sredy.html).

Общественное обсуждение проводится с 11.10.2017г. до 17.10.2017г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.

Замечания или предложения, поступившие на адрес электронной почты uprav@mail.ru или в письменной форме по адресу: город Вуктыл, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 213.