jn cfq,tkm

Открытие школы «Знайка»

Утром 7 октября 2017 года в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» начала свою работу школа раннего развития «Знайка». 20 мальчишек и девчонок в возрасте 5-6 лет стали учениками. Ребят ждут следующие образовательные курсы: «Раз-ступенька, два-ступенька», «По дороге к азбуке», «В стране любимых героев», «Здравствуй мир». Сегодня в школу ребят привели взволнованные папы и мамы, бабушки и дедушки. Первый урок школы стал настоящим праздником. В просторном красиво оформленном зале маленьких учеников встретила ведущая (педагог-организатор Е.Н. Баккис), которая с помощью игр, стихотворений-рифмовок, загадок познакомила всех обучающихся друг с другом, рассказала о правилах поведения в школе «Знайка», о режиме работы, также представила педагогов (Н.В. Гайнутдинова, О.С.Микулина), которые поведут ребят в удивительную страну знаний. Песней про школу порадовала всех присутствующих П. Батасова (рук.И.Н.Дзюба). Не обошлось на празднике и без вредного, ленивого героя, старухи Шапокляк (педагог-организатор А.А. Вышиванная), которая решила «похитить» Школьный звонок. Ребятам, проявив внимательность и сплоченность, с помощью педагогов удалось перевоспитать Шапокляк и подружиться с ней. Поздравить новых обучающихся школы «Знайка» пришли гномики-сладкоежки (танцевальный коллектив «Сюрприз», рук. М.В.Петросян). Праздник получился дружным и запоминающимся. Надеемся, что в школе «Знайка» каждый ребенок получит необходимые подготовительные знания и умения для учебы в общеобразовательной школе. Удачи вам, маленькие ученики!