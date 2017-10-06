Теперь на выставке творческих работ б

На базе территориального Центра социального обслуживания населения прошло очередное мероприятие по технологии «Цветные ладошки», в рамках межведомственного муниципального инновационного проекта «Мы вместе», прошедшего конкурсный отбор в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Часто ли мы смотрим в небо? Каким оно бывает разным? Спокойным и тревожным, прозрачным и тёмным, ярким, радостным или печальным? Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни загадывал желание глядя в ночное небо, сидя у костра и наблюдая, как догорает на горизонте багровый закат. Ребята, вдохновлённые живописными просторами любимой Родины, принялись за создание пейзажей картины.

Нелегко писать небеса, различными оттенками солнца, вливая цвет в цвет, передавать многогранность тёплой палитры. Засыпающие луга колышутся от лёгкого вечернего ветерка на красочных рисунках детей. Ещё мгновение и жёлтый диск солнца спрячется за горизонтом спящих колосьев. И только слышится, как в ночной тишине стрекочут кузнечики и цикады.

Теперь на выставке творческих работ будут красоваться детские живописные пейзажи, написанные с такой любовью.