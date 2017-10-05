Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днем учителя.

Этот замечательный праздник – прекрасный повод выразить слова благодарности и признательности за ваш благородный труд и огромный вклад в развитие образования. Учитель – это важный человек в жизни каждого из нас! Являясь образцом мудрости и справедливости, вы закладываете основы мировоззрения многим поколениям, вам доверяют самое ценное – детей. Учителя – это особая категория людей, которая хранит и передает юному поколению бесценный багаж знаний, богатый профессиональный и жизненный опыт. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города, региона, всей России. От вашего труда во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед, благополучия вам и вашим семьям

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов