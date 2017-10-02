30 сентября в канун Международного дня пожилых людей в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» состоялся творческий вечер хора «Надежда» общественного объединения «Дети войны». В концерте прозвучали песни в исполнении хора, С. Пукиш, К. Черкасовой и В. Эслауэра, стихи в исполнении Кабановой В.И., Азявиной Г.Е., Логиновой О.В., Лукьянчук О.А., Костенко В.

Всех присутствующих людей мудрого возраста поздравили руководитель администрации ГО «Вуктыл» В.Н. Крисанов и депутат Государственного Совета Республики Коми Терехова В.И., вручили участникам хора ценные подарки. Так же прозвучали поздравления от председателя Вуктыльского совета ветеранов Гаврюшиной Г.И. Представители Российского движения школьников г. Вуктыл вручили всем поздравительные открытки, изготовленные собственными руками.