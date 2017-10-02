1 октября творческая группа Центра национальных культур выезжала на гастроли со спектаклем «Три кума».

Премьера спектакля состоялась на фестивале самодеятельных театров в Прилузье 1 апреля этого года. Дважды спектакль был показан в г. Вуктыле и теперь коллектив самодеятельных актёров под руководством директора Центра национальных культур Зои Волковой, автора и режиссёра спектакля Людмилы Роман вывез спектакль в п. Нижний Одес.

Спектакль проходил в рамках акции милосердия и благотворительности. Организатором акции является нижнеодесский храм Пресвятого Сергия Радонежского.

Выезд был организован при содействии ООО «Газпром добыча Краснодар».

Спектакль «Три кума» продолжает жить! Артисты, которых объединяет дух творчества и любовь к народной культуре, планируют показать его ещё в других населённых пунктах городского округа «Вуктыл» и Республики Коми.