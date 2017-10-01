Дорогие земляки!

Уважаемые представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международным Днём пожилых людей!

Это дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем представителям старшего поколения за вклад в развитие нашего округа, за многолетний добросовестный труд. Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь и у кого мы все должны учиться. Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! Пусть возраст не станет поводом для уныния, а жизненных сил хватит еще надолго! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл»

В.Н. Крисанов