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01.10.2017   Вуктыл

Крисанов

Дорогие земляки!

Уважаемые  представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международным Днём пожилых людей!

Это  дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем представителям старшего поколения за вклад в развитие нашего округа, за многолетний добросовестный труд. Это праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь и у кого мы все должны учиться.  Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни.  Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! Пусть возраст не станет поводом для уныния, а жизненных сил хватит еще надолго! Крепкого вам здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл»

В.Н. Крисанов

 

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