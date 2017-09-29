перепела и столярный цех
29 сентября 2017 года комиссией в главе руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Крисановым Виктором Николаевичем, совместно с Депутатом Государственного Совета Республики Коми Валентиной Ивановной Тереховой провели открытие 2 проектов в рамках реализации «Народного бюджета».
Первым объектом посещения стала перепелиная ферма Крестьянско-фермерского хозяйства Муравьева В.А.
В рамках проекта были закуплены птенцы перепелов и оборудование для производства кормов.
Вторым объектом посещения был столярный цех ООО «Практика – Плюс».
Закуплено и установлено новое деревообрабатывающее оборудование, доукомплектована сушильная камера.
Благодаря реализации «Народных проектов» появились новые рабочие места, будет выпускаться востребованная продукция.