перепела и столярный цех

29 сентября 2017 года комиссией в главе руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Крисановым Виктором Николаевичем, совместно с Депутатом Государственного Совета Республики Коми Валентиной Ивановной Тереховой провели открытие 2 проектов в рамках реализации «Народного бюджета».

Первым объектом посещения стала перепелиная ферма Крестьянско-фермерского хозяйства Муравьева В.А.

В рамках проекта были закуплены птенцы перепелов и оборудование для производства кормов.

Вторым объектом посещения был столярный цех ООО «Практика – Плюс».

Закуплено и установлено новое деревообрабатывающее оборудование, доукомплектована сушильная камера.

Благодаря реализации «Народных проектов» появились новые рабочие места, будет выпускаться востребованная продукция.