Координационный совет общественных объыединений, религиозных организаций и национальных землячеств.

Координационный совет общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств.

27 сентября 2017 г. в Центре национальных культур после летнего перерыва состоялось заседание Координационного совета общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

О конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на территории ГО «Вуктыл» по приоритетным направлениям на субсидирование рассказала старший инспектор отдела культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл» Стеценко Т.А. На совете решено было подать заявки на участие в данном конкурсе двум СОНКО «Центр молодёжных инициатив» и «Центр национальных культур».

С планом работы на творческий сезон 2017 – 2018 годов Центра национальных культур рассказала директор Центра Волкова Зоя Фёдоровна. Она отметила, что работа предстоит насыщенная. Готовятся к реализации проекты: межнациональный фестиваль «Краса нации», историческая гостиная «Костюм, как элемент культуры народа», юбилейные даты в национальных землячествах, театральные постановки, выездные концерты.

Далее обсуждались следующие вопросы: организация совместных мероприятий на октябрь: День пожилых людей, День белых журавлей, День памяти жертв политических репрессий.

В завершении Стеценко Т.А. подытожила заседание Координационного совета, выразила надежду на активное участие общественников во всех запланированных мероприятиях.