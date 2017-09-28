Координационный совет общественных объыединений, религиозных организаций и национальных землячеств.

28.09.2017   Вуктыл

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Координационный совет общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств.

27 сентября  2017 г.  в Центре национальных культур после летнего перерыва состоялось заседание Координационного совета общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

О конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на территории ГО «Вуктыл» по приоритетным направлениям на субсидирование рассказала  старший инспектор отдела культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл» Стеценко Т.А. На совете решено было подать заявки на участие в данном конкурсе двум СОНКО «Центр молодёжных инициатив» и «Центр национальных культур».

С планом работы  на творческий сезон 2017 – 2018 годов Центра национальных культур рассказала директор Центра Волкова Зоя Фёдоровна. Она отметила, что работа предстоит насыщенная. Готовятся к реализации проекты: межнациональный фестиваль  «Краса нации», историческая гостиная «Костюм, как элемент культуры народа», юбилейные даты в национальных землячествах, театральные постановки, выездные концерты. 

Далее обсуждались следующие вопросы: организация совместных мероприятий на октябрь: День пожилых людей, День белых журавлей, День памяти жертв политических репрессий.

В завершении Стеценко Т.А.  подытожила заседание  Координационного совета, выразила надежду на  активное участие общественников во всех запланированных мероприятиях.

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