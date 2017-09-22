На форуме стран БРИКС наградили народный проект из Коми

В рамках международного форума стран БРИКС в Уфе наградили победителей всероссийского конкурса реализованных проектов по инициативному бюджетированию. В их число вошел этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми» в селе Подчерье Вуктыла. Награду заместителю руководителя администрации муниципалитета Гульнаре Идрисовой вручил заместитель министра финансов России Алексей Лавров.

Жюри конкурса определило трех победителей: проекты благоустройства центральной части города Инза Ульяновской области, ремонта и гравирования улиц в селе Нижнечерекулево Илишевского района Республики Башкортостан, а также этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми» в селе Подчерье. Проект из Коми был отмечен в номинации «Самый оригинальный проект», где оценивались новизна и наличие творческой составляющей.

Напомним, вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры стало главной темой международного форума стран БРИКС. В рамках мероприятия российские и зарубежные участники форума представят лучшие практики развития общественной инфраструктуры городских и сельских поселений с вовлечением граждан.

Республику Коми на форуме представляет член Совета Федерации Дмитрий Шатохин и заместитель министра финансов Коми Алексей Маегов.

Отметим, что Коми является одним из наиболее активных регионов по участию граждан в реализации народных проектов. С 2014 года в Коми действовали малые проекты, в 2016 году им на смену пришел «Народный бюджет». Данный проект реализуется в четыре этапа, при этом в окончательный перечень вошли 144 народных предложения с общим объемом финансирования более 42 млн рублей.