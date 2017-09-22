маться дополнительными видами деятельности на платной основе.

Договор купли-продажи составят в Кадастровой палате



С июля 2017 года за Кадастровой палатой закреплены новые функции, в числе которых появилась возможность заниматься дополнительными видами деятельности на платной основе.



В частности, Кадастровой палате добавлены полномочия по оказанию информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, включая консультативную помощь по составлению договоров, подготовки проектов договоров, согласно утвержденным тарифам.



Жители Республики Коми могут обратиться в офисы Кадастровой палаты за составлением договора купли-продажи, дарения недвижимости и других видов договоров.



Преимущества получения консультаций в Кадастровой палате очевидны: это гарантия качества подготовки документов государственным учреждением. Стоит отметить, что тарифы на оказание консультационных услуг, связанных с подготовкой договоров в простой письменной форме, являются одними из самых низких в регионе.