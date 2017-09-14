На базе территориального Центра социального обслуживания населения прошло очередное мероприятие по технологии «Цветные ладошки», в рамках межведомственного муниципального инновационного проекта «Мы вместе», прошедшего конкурсный отбор в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Плоскость и пространство» - так звучала тема очередного занятия для юных художников. Ребята познакомились с общими принципами организации композиционного равновесия на плоскости и в пространстве. Также узнали много нового о таких понятиях как симметрия и ассиметрия на примере платков Эрмес. Затем полученные знания они закрепили на практике и попробовали себя в роли дизайнера. С помощью аппликации нужно было придумать и выполнить эскиз будущего платка.

Все присутствующие с большим удовольствием включились в работу. Из цветного картона дети и взрослые вырезали квадрат, который стал основой для текстильного изделия. Затем вырезали различные геометрические фигуры и разместили их ассиметричным узором на плоскости. Ребята с успехом справились с поставленной задачей, проявив фантазию и логическое мышление.

Работы получились яркими и красочными. Ребятам и взрослым очень понравилось занятие.