ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о неблагоприятных погодных условиях на территории Республики Коми

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», в связи с прохождением через территорию республики двух активных циклонов 15-16 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия:

- продолжительные дожди, в отдельных северных и центральных районах сильные: в Удорском, Княжпогостском, Усть-Цилемском, Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Печорском районах за этот период может выпасть до половины месячной нормы осадков — 30 мм и более.

- по всей республике порывистый сильный ветер, скорость ветра при порывах будет достигать 15-20 м/с.

В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны следующие риски возникновения ЧС и происшествий:

нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения, обусловленные обрывом линий электропередачи;

ДТП, возможно с гибелью людей, на трассах федерального и местного значения по причине изменения траектории движения, ухудшения видимости во время дождя, возникновения «водного клина», подтопление низких участков дороги;

подтопление жилых домов, социально-значимых объектов и др. назначения, расположенных на низменных участках, а также автомобильных дорог (улиц), низководных мостов;

падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укреплённых конструкций, а также повреждение кровель зданий и домов;

происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине размыва путей, возникновения оползней на откосах;

происшествия в строительной области по причине крена кранов, обрыва подвесных грузов и конструкций.

Главное управления МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автомобильном транспорте и участия в массовых мероприятиях.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения. Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".