Реализация народного проектаы «Обустройство

12.09.2017   Вуктыл

I2MG 2790

Реализация народного проекта

«Обустройство территории МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

На территории муниципального бюджетного учреждения  «Клубно-спортивный комплекс» ведутся работы  по  обустройству территории учреждения. В конце августа 2017 года завершились  мероприятия в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Были выполнены следующие работы: выравнивание территории, заливка опалубка, уплотнение грунта, выкладывание прослойки из нетканного сантехнического материала, засыпка территории щебёнкой. Бюджет проекта составил 399600,00 рублей, в том числе 300000,00 рублей из бюджета Республики Коми. Но работы по благоустройству территории на этом не завершены. В сентябре продолжается работа по обустройству автостоянки возле КСК за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств МБУ «Клубно-спортивный комплекс». Стоимость  проекта – около 2,5 миллионов рублей.  

Обустройство территории МБУ «Клубно-спортивный комплекс» позволит  улучшить уровень благоустройства и внешнего облика территории учреждения культуры и города. 

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien