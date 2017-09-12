Реализация народного проектаы «Обустройство

Реализация народного проекта

«Обустройство территории МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

На территории муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» ведутся работы по обустройству территории учреждения. В конце августа 2017 года завершились мероприятия в рамках реализации проекта «Народный бюджет». Были выполнены следующие работы: выравнивание территории, заливка опалубка, уплотнение грунта, выкладывание прослойки из нетканного сантехнического материала, засыпка территории щебёнкой. Бюджет проекта составил 399600,00 рублей, в том числе 300000,00 рублей из бюджета Республики Коми. Но работы по благоустройству территории на этом не завершены. В сентябре продолжается работа по обустройству автостоянки возле КСК за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств МБУ «Клубно-спортивный комплекс». Стоимость проекта – около 2,5 миллионов рублей.

Обустройство территории МБУ «Клубно-спортивный комплекс» позволит улучшить уровень благоустройства и внешнего облика территории учреждения культуры и города.