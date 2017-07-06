Вуктыльский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» информирует граждан, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые правила государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, утвержденные приказом МЧС России от 24.06.2016 № 340, а так же Административный регламент МЧС России предоставления государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России, утвержденный приказом МЧС России от 24.06.2016 № 339.