Форум завершил свою работу

Туристский форум «Экологический туризм. Проблемы и перспективы» завершил свою работу. Проведение форума в Вуктыле стало первым в республике опытом проведения подобных мероприятий на уровне муниципалитета.

В течение двух дней участники форума работали на его площадках: учились создавать и продвигать туристические маршруты на семинаре «Экотуризм. Создание и продвижение маршрутов», обсуждали проблемы формирования муниципальных турпродуктов, создание туристических кластеров на основе событийного туризма, вопросы взаимодействия особо охраняемых природных территорий и муниципалитетов в развитии экотуризма, волонтерскую деятельность в экотуризме, обобщали опыт организации детских экологических лагерей на примере Инты и Вуктыла.

Также для форумчан была подготовлена экскурсионная программа по природным и историческим достопримечательностям городского округа «Вуктыл».