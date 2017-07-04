3 июля 2017 года под Ухтой стартовал седьмой республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль 2017». Его проведение стало доброй традицией. В этом году на форум приехало около 190 участников. Пять дней молодежь будет перенимать опыт региональных и федеральных экспертов, обмениваться собственным опытом, идеями и получать незабываемые впечатления.

Ребят приветствовала целая делегация почетных гостей, среди которых были вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева, заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Максим Ганов, руководитель администрации Ухты Магомед Османов, ректор УГТУ Николай Цхадая, проректор СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Пинаевский, проректор КРАГСиУ Юлия Манаенкова и другие.

Были и видео-обращения: ребят приветствовали Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин.

На форуме Вуктыл представляют молодые активисты: Ксения Стеценко – депутат молодежного Парламента и руководитель МОО «Центр молодежных инициатив» г. Вуктыл, Виктор Фомин, Иван Дуркин, Роман Романескул – работники и члены Совета молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ.