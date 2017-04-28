Дорогие Вуктыльцы и гости нашего города!

Примите самые искренние поздравления

с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник одинаково любим несколькими поколениями, и по праву считается одним из самых важных в нашем обществе. Он символизирует торжество созидательного труда, весеннего обновления, позитивных перемен и уверенности в завтрашнем дне!

Трудом многих поколений была создана великая Россия, и только общий труд способен возродить и преобразить ее. Я считаю, что даже малые дела рождают большие перемены, и нынешняя жизнь постоянно подтверждает незыблемость этой истины. Благодаря позитивной энергии вуктыльцев, их трудолюбию и таланту наш город развивается и уверенно смотрит в будущее. И сейчас нам важно сохранять и поддерживать эти славные традиции: заботиться о наших ветеранах, создавать достойные условия труда, поддерживать начинающих специалистов, воспитывать у подрастающего поколения горожан уважение и любовь к труду.

Пусть этот праздник принесет всем радость, а в вашей жизни будет больше улыбок и позитивных моментов. Желаю Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, достижения всех намеченных целей, успехов в работе на благо России и нашего замечательного города.

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов