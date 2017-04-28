Онлайн форма декларации 3-НДФЛ теперь доступна и пользователям портала госуслуг

Интерактивная форма декларации по налогу на доходы физических лиц впервые стала доступна на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Теперь зарегистрированные пользователи портала могут заполнить декларацию онлайн и направить ее в инспекцию, подписав электронной подписью.

Направление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ позволяет гражданам сообщить о доходах, получить часть уплаченных налогов за покупку недвижимости, оплату обучения или лечения, страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды, открытие инвестиционного счета, а также о перечислении денежных средств на благотворительность.

Для заполнения и направления декларации в налоговые органы необходимо авторизоваться и выбрать тип получения услуги «Сформируйте декларацию онлайн».

В соответствии со статьей 229 Налогового кодекса Российской Федерации до 2 мая 2017 года граждане России обязаны подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2016 год в случае получения доходов:

от продажи дома, квартиры, комнаты, земельного участка, машины (которые были в собственности менее 3-х лет);

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

в виде выигрыша в лотереи и тотализаторы;

в виде получения имущества в дар от лиц, не являющихся близкими родственниками;

от оказания платных услуг и др.

Для граждан, представляющих декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.