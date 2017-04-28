7 апреля в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл»

27 апреля в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл» состоялось очередное собрание жителей города по обсуждению народных проектов для участия в республиканском проекте «Народный бюджет» 2018 года. По итогам встречи было предложено вынести на голосование четыре социально-значимых для города проекта: в сфере образования «Ремонт асфальтового покрытия территории МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл» и «Развитие технической направленности в системе дополнительного образования на базе МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл. Робототехника», в сфере культуры «Ремонт сценической площадки на центральной площади г. Вуктыла» и в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг». Все присутствующие единогласно проголосовали за данные проекты.