7 апреля в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл»

28.04.2017   Вуктыл

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27 апреля в актовом зале администрации городского округа «Вуктыл»  состоялось очередное собрание жителей города по обсуждению народных проектов для участия  в республиканском проекте «Народный бюджет» 2018 года. По итогам встречи было предложено  вынести на голосование четыре  социально-значимых для города проекта:  в сфере образования «Ремонт асфальтового покрытия территории МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл» и «Развитие технической направленности в системе дополнительного образования  на базе МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл. Робототехника», в сфере культуры «Ремонт сценической площадки на центральной площади г. Вуктыла» и в сфере развития малого и среднего предпринимательства «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг». Все присутствующие единогласно проголосовали за данные  проекты. 

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