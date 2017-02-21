на сайт по охране труда

Администрация городского округа «Вуктыл» сообщает, что в период с 10 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 года в Главном медиацентре г. Сочи (Краснодарский край) проводится III Всероссийская неделя охраны труда (далее – Неделя охраны труда).

Неделя охраны труда проводится в рамках Всемирного дня охраны труда и является главным событием года в области охраны труда, в рамках которой пройдут специализированные мероприятия по всему комплексу вопросов в сфере охраны труда.

Подробная информация о Неделе охраны труда и условия участия размещены на официальном сайте Недели охраны труда. http://vssot.aetalon.ru//