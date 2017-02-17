Конкурсы профессионального мастерства.

В ноябре 2016 года в учреждениях культуры городского округа «Вуктыл» стартовали конкурсы профессионального мастерства работников клубных учреждений «Живи, моя профессия!» и «Лучший библиотекарь года». Конкурсы организованы с целью морального и материального стимулирования талантливых, творчески одарённых и инициативных работников в сфере культуры.

В конкурсе «Лучший библиотекарь года» участвуют библиотекари Вуктыльской центральной библиотеки: Ветошкина Л.В. – главный библиотекарь детской библиотеки, Немеш Ж.И. – ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки, Московко Н.М. – библиограф центральной библиотеки, Дроздова Г.В. – ведущий библиотекарь филиала № 1 с. Дутово.

В конкурсе «Живи, моя профессия!» принимают участие клубные работники МБУ «Клубно-спортивный комплекс»: Дунаева И.А., Турьева Т.О, Лисовая С.А., Тырданова С.Н., Драган М.А., Хмурчик Е.В.

В декабре 2016г. состоялся первый этап обоих конкурсов - «Портфолио». Конкурсанты представили жюри содержательное портфолио, в котором представлены сведения об участниках, их опыт работы и методические материалы.

В феврале 2017г. проходит второй этап – «Просмотр показательных мероприятий» для клубных работников и «Открытое мероприятие с детьми и взрослыми по продвижению книги и чтения» для библиотекарей. Библиотекари провели следующие мероприятия: Дроздова Г.В. – экологический час «Жить в согласии с природой и собой», Немеш Ж.И. – вечер-портрет «Я числюсь по России», Ветошкина Л.В. – литературная игра-путешествие «Приключение на острове «Чтения», Московко Н.М. – краеведческий урок «История села Подчерье». Клубным работникам, участникам конкурса «Живи, моя профессия!» открытые мероприятия предстоит показать с 25 февраля по 8 марта.

Остаётся финальный этап конкурсов, который пройдёт в марте, где библиотекари представят творческое выступление «Будем знакомы: я библиотекарь», а клубные работники зрелищную игровую программу.