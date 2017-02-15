«Надежда» пригласила друзей

11 февраля 2017 года в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» состоялся творческий вечер хора «Надежда» общественного объединения «Дети войны», посвященный второй годовщине со дня образования хора.

Руководитель общественного движения и вдохновитель хора - Кабанова Валентина Ивановна. Благодаря ее активной жизненной позиции и желанию заниматься творчеством участники хора «Надежда» за два года приняли участие во многих мероприятиях, проводимых на территории городского округа «Вуктыл», неоднократно выступали на сцене Дома культуры с. Дутово, участвовали в фестивале «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье. Хор «Надежда» занимается с аккомпаниатором Владимиром Эслауэром.

В программе прозвучали песни советских авторов, стихи Вуктыльских поэтов Л. Фроловой и Л. Мезенцевой. Так же в концерте принимала участие Клавдия Черкасова.