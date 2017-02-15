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«Надежда» пригласила друзей

15.02.2017   Вуктыл

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«Надежда» пригласила друзей

11 февраля 2017 года в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» состоялся творческий вечер хора «Надежда» общественного объединения «Дети войны», посвященный  второй годовщине со дня образования хора.

         Руководитель общественного движения и вдохновитель хора - Кабанова Валентина Ивановна.  Благодаря ее активной жизненной позиции и желанию заниматься творчеством  участники хора «Надежда» за два года приняли  участие во многих  мероприятиях, проводимых на территории городского округа «Вуктыл», неоднократно выступали на сцене Дома культуры с. Дутово, участвовали в фестивале «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье. Хор «Надежда» занимается с аккомпаниатором Владимиром Эслауэром.

В программе прозвучали песни советских авторов, стихи Вуктыльских поэтов Л.  Фроловой и  Л. Мезенцевой. Так же в концерте принимала участие Клавдия Черкасова.

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