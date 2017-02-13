Русское географическое общество объявило собственную номинацию на конкурсе Почты России

В рамках проведения XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» появилась новая номинация «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», учредителем которой стала Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».

Одно из старейших в мире географических обществ в этом году впервые стало партнером конкурса и учредило собственную номинацию, связанную с объявленным в России Годом экологии. Заявленная тема «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?» призвана привлечь подрастающее поколение к изучению природного и культурного наследия своей страны и помочь осознанию этого наследия как предмета национальной гордости.

В рамках Года экологии вопросам охраныокружающей средыбудут посвящены и другиеноминации конкурса «Лучший урок письма-2017», в частности школьникам предложат темы: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».

Детские письма и рисунки, посвященные проблемам сохранения окружающей среды и многим другим темам конкурса, принимаются до 01 июля 2017 года по адресу: УФПС Республики Коми – филиал ФГУП «Почта России», 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 60 с пометкой на конкурс «Лучший урок письма».