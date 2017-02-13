Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

В целях сокращения уровня смертности и травматизма работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо совершенствовать правовое регулирование отношений в области улучшения условий и охраны труда. Данная цель может быть достигнута созданием системы управления профессиональными рисками путем проведения комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных производственных факторов на здоровье работников.

Трудовой кодекс РФ в ст. 226 предоставляет работодателю право самому исходя из специфики своей деятельности определять конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

При этом работодатель может воспользоваться положениями такого документа, как Постановление Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков».