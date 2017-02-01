Требования к межевому плану, техническому плану, акту обследования и их подготовке

В связи с вступлением с 01.01.2017 Федерального закона № 218 –ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон №218- ФЗ) Управление Росреестра по Республике Коми сообщает.

Согласно требованиям, установленным приказами Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», от 20.11.2015 №861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке», от 18.12.2015 №953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений»:

межевой, технический планы, акт обследования подготавливаются в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и оформляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных;

XML-схемы, используемые для формирования XML-документов, считаются введенными в действие по истечению двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosreestr.ru (далее –официальный сайт Росреестра).

До ввода в действие новых XML-схем межевой план, технический план, акт обследования предоставляются в орган регистрации прав в виде XML-документа, подготовленных с использованием действующих (размещенных в настоящее время на официальном сайте Росреестра) XML-схем.

При этом сведения, предусмотренные требованиями, а также утвержденными вышеуказанными приказами формами, но отсутствующие в соответствующих элементах размещенных на официальном сайте Росреестра (действующих в настоящее время) XML-схем (например, информация о договоре на выполнение кадастровых работ), кадастровым инженерам следует указывать в разделе «Заключение кадастрового инженера».