27 января 2017 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл прошел муниципальный творческий конкурс «Минута славы».

Ведущие конкурса Егоров Андрей и Мариняк Алена, обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл, представили звездопад талантов: 14 номеров, более 50 участников из школ города, с. Дутово и с. Подчерье.

На суд жюри были представлены выступления по номинациям: «Театрализованное выступление», «Песня», «Танец», «Декламация», «Инструментальное творчество».

Каждый из вышедших на сцену конкурсантов был по-своему талантлив, оригинален в подаче выбранного образа. Каждое выступление вызвало бурю положительных эмоций у присутствующих в зале зрителей. Друзья, одноклассники, учителя всячески поддерживали юных артистов, и это создавало теплую дружескую атмосферу во время конкурса.