Хоккейный сезон открыт

25 декабря на городском корте состоялся товарищеский матч по хоккею, посвящённый 70-летию Отечественного хоккея и 40-летию Вуктыльского хоккея.

В матче приняли участие 2 команды: «Сборная Газпрома» и «Сборная друзей Вуктыльского хоккея».

Зрителей собралось немало, которые с удовольствием наблюдали за игрой и бурно болели за спортсменов и кричали: «Шайбу, шайбу!».

Перед началом игроки сделали разминку. После разогрева хоккеисты носились по льду так, что шайба летала и подпрыгивала от одних ворот до других с такой скоростью, что болельщики иной раз даже не успевали её заметить. Команды с первой минуты дали понять, что, несмотря на товарищеский матч, они не согласны на ничью. Никто из игроков не хотел уступать и с азартом атаковали соперников.

По окончанию игры счёт составил 11:8, «Сборная Газпрома» забила 11 голов «Сборной друзей Вуктыльского хоккея», став победителем.

В завершение товарищеского матча командам вручили грамоты за участие.

Информация предоставлена корреспондентом

газеты «Сияние Севера» Елена Нетребко.

Фото автора