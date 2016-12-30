Хоккей
Хоккейный сезон открыт
25 декабря на городском корте состоялся товарищеский матч по хоккею, посвящённый 70-летию Отечественного хоккея и 40-летию Вуктыльского хоккея.
В матче приняли участие 2 команды: «Сборная Газпрома» и «Сборная друзей Вуктыльского хоккея».
Зрителей собралось немало, которые с удовольствием наблюдали за игрой и бурно болели за спортсменов и кричали: «Шайбу, шайбу!».
Перед началом игроки сделали разминку. После разогрева хоккеисты носились по льду так, что шайба летала и подпрыгивала от одних ворот до других с такой скоростью, что болельщики иной раз даже не успевали её заметить. Команды с первой минуты дали понять, что, несмотря на товарищеский матч, они не согласны на ничью. Никто из игроков не хотел уступать и с азартом атаковали соперников.
По окончанию игры счёт составил 11:8, «Сборная Газпрома» забила 11 голов «Сборной друзей Вуктыльского хоккея», став победителем.
В завершение товарищеского матча командам вручили грамоты за участие.
Информация предоставлена корреспондентом
газеты «Сияние Севера» Елена Нетребко.
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