Ёлка руководителя администрации городского округа "Вуктыл"

28 декабря 2016 года на сцене муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» прошла новогодняя ёлка руководителя администрации городского округа «Вуктыл», на которой состоялось чествование отличившихся в уходящем году активистов в области культуры, молодежной политики, дополнительного образования, физической культуры и спорта, отличников.

Руководитель администрации муниципального района «Вуктыл» В.Н. Крисанов поздравил всех присутствующих. Он вручил заслуженные награды учащимся школ городского округа «Вуктыл», закончившим первое полугодие только на отличные оценки, - сертификаты «Гордость Вуктыла» и денежные премии. Именную стипендию руководителя администрации получила Ходоковская Дания - победительница районного конкурса «Одарённый ребёнок – 2016».