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мандариновое настроение

26.12.2016   Вуктыл

Предновогодние дни – это время, когда все ищут подарки для родных и близких, а также не упускают возможности полакомиться сладостями. Поэтому в прошедшие выходные в фойе первого этажа МБУ «Клубно-спортивный комплекс» прошла «Новогодняя ярмарка». Домашняя выпечка, сувениры, новогодние и елочные игрушки, изготовленные руками учеников МБОУ ДОД «Детская художественная школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Вуктыл, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, легко находили своего покупателя. Предприниматели города также приняли участие в ярмарке.

Молодые люди в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика поздравляли всех прохожих с наступающим Новым Годом. Детям, которые читали стихи, пели песни, танцевали, вручались сладкие подарки – мандарины. Также было много желающих сделать фото на память со сказочными героями.

Цель ярмарки - подарить праздник, новогоднее настроение - была достигнута. Это можно было понять по улыбкам людей и ответным поздравлениям и пожеланиям. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Хорошего настроения, и пусть исполнятся все самые заветные мечты!

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