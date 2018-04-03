В Воркуте пройдет конкурс народных инициатив для участия в проекте «Народный бюджет» на 2019 год





Участие в конкурсе могут принять организации любых форм собственности, граждане и объединения граждан. Для этого инициаторы народных проектов должны предоставить соответствующую заявку, в которой будет отражено описание проекта, поэтапный план его реализации, смета расходов или сметная документация, гарантийные письма от лиц, готовых принять участие в софинансировании проекта, а также протокол собрания граждан с реестром подписей, подтверждающий общественную значимость народного проекта.