К 75-летию Воркуты будет проведена кампания по благоустройству дворовых и общественных территорий

27.03.2018   Воркута

В текущем году Воркута получит республиканское финансирование для второго этапа реконструкции городского парка культуры и отдыха.

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