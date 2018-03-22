Геннадий Горбачев назначен на пост председателя комитета Госсовета Республики Коми

Сегодня, 22 марта, состоялось II заседание VI сессии Государственного Совета Коми. Депутаты республиканского парламента рассмотрели 23 вопроса повестки дня. Были внесены изменения в республиканские законы «Об административной ответственности в РК», «О статусе депутата Госсовета РК», «О реализации права граждан на обращение в РК», «О некоторых вопросах, связанных с назначением и выплатой пособий отдельным категориям граждан» и другие.