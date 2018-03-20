Воркутинец сядет на шесть лет в колонию за попытку убийства соперника

20.03.2018   Воркута

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. Судом установлено, что воркутинец в течение пяти лет проживал со своей знакомой. В 2016 году они расстались, но продолжали поддерживать дружеские отношения. Воркутинец не работал, систематически привлекался к административной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.

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