Воркутинец сядет на шесть лет в колонию за попытку убийства соперника

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. Судом установлено, что воркутинец в течение пяти лет проживал со своей знакомой. В 2016 году они расстались, но продолжали поддерживать дружеские отношения. Воркутинец не работал, систематически привлекался к административной ответственности за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.