ОГИБДД Воркуты: В ПДД внесены поправки об использовании световозвращающих жилетов водителями

18 марта 2018 года вступили в силу поправки в ПДД (дополнены новым пунктом 2.3.4), в соответствии с которыми водитель ТС обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.