Не ждите сезона отпусков — обращайтесь за загранпаспортом сейчас!

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Воркуте призывает жителей города не ждать до начала отпускного сезона и уже сегодня позаботиться о своем загранпаспорте. Примерно с марта по июнь в паспортном столе огромный наплыв желающих получить загранпаспорт, поэтому создаются очереди. Подобное происходит, несмотря на то, что сейчас документ оформляется через Портал государственных услуг РФ, каждому назначается определенный день и час.