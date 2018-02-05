В конце 2018 года воркутинскую больницу скорой помощи оснастят ангиографическом комплексом
Жители Воркуты позвонили на горячую линию главы Коми с вопросом о том, когда появится аппарат МРТ и они смогут получать высокотехнологическую помощь, не выезжая за пределы города. Вопрос был принят в обработку. Как сообщает ИА "Комиинформ" со ссылкой ни информацию Министерства здравоохранения Коми, в воркутинской больнице скорой медицинской помощи создано первично-сосудистое отделение, в котором установлен компьютерный томограф.