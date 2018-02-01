В Республике Коми создали межрайонную прокуратуру для надзора за добычей угля в Воркуте и Инте
В Коми создана межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в угольной промышленности. Об этом со ссылкой на заявление прокурора республики Сергея Бажутова сообщает информационный портал "Красное знамя". – В конце минувшего года по решению Генерального прокурора РФ создана Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законодательства в угледобывающей отрасли, – сказал он.